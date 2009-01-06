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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 жов, 2021 15:15
joik даже с учётом снижения останется самым выгодным предложением на рынке, но в целом, конечно, жаль будет, если окажется правдой.
Додано: Вів 12 жов, 2021 15:19
Та я и при 9% по Пенсионке половину вынесу в Альянс, просто ради диверс-ии бо уже тада пофиг будет
Зима на носу, жирком нуна запасаться, а ишьь решили подсушить активы
Додано: Вів 12 жов, 2021 15:56
Зняття готівки
11 10 2021 року знімав готівку в банку форвард для того щоб зразу поставити на депозит в тому ж банку на поточний +++ і попав на комісію з 200000 тисяч 4 процента навіть начальник відділення не розуміє як так вийшло, а це 8005 грн Гроші знімав власні перекинуті з моно банку карткою Коко кридитка мало заблокувати суму і повернути на наступний день, сказали що не повирнуть тому що гроші на картці були, а по рахункам не пройшли Кридитний ліміт 7000 на картці як могло зняти комісію 200000 тисяч якщо б не було грошей по рахунку тоді б нічого не видало написав письмове звернення очікую відповіді 24/6/2/04−20212275
Додано: Вів 12 жов, 2021 16:01
Re: Форвард Банк Forward Bank
gojk, это называется технический овердрафт. И в этом банке такое возможно.
Додано: Вів 12 жов, 2021 16:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
Сегодня в отделении сказали что уже есть приказ по банку:
С 15.10.21 по дебетке 12% макс
по пенсионке 8%
по кредитки власни кошти 12% пока не ещё не меняют
Додано: Вів 12 жов, 2021 16:08
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