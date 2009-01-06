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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4978497949804981

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:15

joik даже с учётом снижения останется самым выгодным предложением на рынке, но в целом, конечно, жаль будет, если окажется правдой.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:19

  joik написав:
  lloydbanksua написав:
  korzviktor20 написав:По не проверенной инфе, со слов оператора банка, с 15.11 по дебетным картам до 15к 12% годовых, после 15к, 8% годовых.

Если верить словам начальника отделения, по пенсионка будет 9%, 15%/8.5% по дебетке остаётся без изменений


снижение ставки 15% по дебетке, у Фарса отобразиться значительно на отчетности, клиенты уйдут, и вообще станет не выгодным для использования

Та я и при 9% по Пенсионке половину вынесу в Альянс, просто ради диверс-ии бо уже тада пофиг будет 8) 8)
Зима на носу, жирком нуна запасаться, а ишьь решили подсушить активы :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:54

Amethyst, а что там в альянсе?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:56

Зняття готівки

11 10 2021 року знімав готівку в банку форвард для того щоб зразу поставити на депозит в тому ж банку на поточний +++ і попав на комісію з 200000 тисяч 4 процента навіть начальник відділення не розуміє як так вийшло, а це 8005 грн Гроші знімав власні перекинуті з моно банку карткою Коко кридитка мало заблокувати суму і повернути на наступний день, сказали що не повирнуть тому що гроші на картці були, а по рахункам не пройшли Кридитний ліміт 7000 на картці як могло зняти комісію 200000 тисяч якщо б не було грошей по рахунку тоді б нічого не видало написав письмове звернення очікую відповіді 24/6/2/04−20212275
gojk
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 16:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

gojk, это называется технический овердрафт. И в этом банке такое возможно.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 16:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

Сегодня в отделении сказали что уже есть приказ по банку:
С 15.10.21 по дебетке 12% макс
по пенсионке 8%
по кредитки власни кошти 12% пока не ещё не меняют
костас
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 16:08

  костас написав:Сегодня в отделении сказали что уже есть приказ по банку:
С 15.10.21 по дебетке 12% макс
по пенсионке 8%
по кредитки власни кошти 12% пока не ещё не меняют


15.10.21 это ж выходной день.
И по кредитке вроде 8.5 сейчас.
Aps
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