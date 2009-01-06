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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 жов, 2021 18:10
lamal
Откуда?
На сайте ничего нет и сообщений не приходило.
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swan forever
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Додано: Вів 12 жов, 2021 19:23
Пока по дебетке 15% до 15000 грн и нет инфы банка об изменении.
Инфляция 11% смотри сайт НБУ.
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iurii44
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Вів 12 жов, 2021 14:19
cohan