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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4979498049814982

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 18:10

lamal
Откуда?
На сайте ничего нет и сообщений не приходило. :shock:
swan forever
 
Повідомлень: 1079
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 19:23

Пока по дебетке 15% до 15000 грн и нет инфы банка об изменении.
Инфляция 11% смотри сайт НБУ.
iurii44
 
Повідомлень: 935
З нами з: 19.05.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 92 раз.
 
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  #<1 ... 4979498049814982
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