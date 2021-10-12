lamal
Откуда?
На сайте ничего нет и сообщений не приходило.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 жов, 2021 19:23
Пока по дебетке 15% до 15000 грн и нет инфы банка об изменении.
Инфляция 11% смотри сайт НБУ.
Додано: Вів 12 жов, 2021 22:36
Re: Форвард Банк Forward Bank
Кто пользуется банком - подскажите, по дебетовой карте начисление процентов происходит каждый день на мин остаток (как у моно) или нужно держать всю сумму на протяжении целого месяца?
Додано: Сер 13 жов, 2021 07:37
Додано: Сер 13 жов, 2021 07:45
Додано: Сер 13 жов, 2021 08:00
Оттуда:
"Завдяки сервісу відеоідентифікації та електронному підпису документів стає можливим миттєво оформити кредитну або дебетову картку через сайт банку чи у мобільному додатку Forward Online." - шото ни через "сайт банку", ни в "мобільному додатку Forward Online" не нашел возможности "миттєво оформити кредитну або дебетову картку". Куда копать/нажимать?
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