lamal
Откуда?
На сайте ничего нет и сообщений не приходило.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 жов, 2021 19:23
Пока по дебетке 15% до 15000 грн и нет инфы банка об изменении.
Инфляция 11% смотри сайт НБУ.
Додано: Вів 12 жов, 2021 22:36
Re: Форвард Банк Forward Bank
Кто пользуется банком - подскажите, по дебетовой карте начисление процентов происходит каждый день на мин остаток (как у моно) или нужно держать всю сумму на протяжении целого месяца?
Додано: Сер 13 жов, 2021 07:37
Додано: Сер 13 жов, 2021 07:45
Додано: Сер 13 жов, 2021 08:00
Оттуда:
"Завдяки сервісу відеоідентифікації та електронному підпису документів стає можливим миттєво оформити кредитну або дебетову картку через сайт банку чи у мобільному додатку Forward Online." - шото ни через "сайт банку", ни в "мобільному додатку Forward Online" не нашел возможности "миттєво оформити кредитну або дебетову картку". Куда копать/нажимать?
Додано: Сер 13 жов, 2021 09:13
alibob
Вітаю! Послуга оформлення віртуальної лінійки КОКО доступна новим клієнтам банку. Гарного дня!
Додано: Сер 13 жов, 2021 09:20
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Сер 13 жов, 2021 10:07
Re: Форвард Банк Forward Bank
Support BForward, реально не продуманное решение.
Надо было сначала хотя бы реализовать дистанционное обслуживание для действующих клиентов: закрытие счёта, обновление анкетных и паспортных данных, открытие новых продуктов. А потом уже делать удалённое становление клиентом банка.
При чём такой подход не только вы используете, но есть и другие банка.
ps Почему-то со старту предлагает только дебетовую и кредитную карту, пенсионной нет.
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