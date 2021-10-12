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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4979498049814982

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 18:10

lamal
Откуда?
На сайте ничего нет и сообщений не приходило. :shock:
swan forever
 
Повідомлень: 1079
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 19:23

Пока по дебетке 15% до 15000 грн и нет инфы банка об изменении.
Инфляция 11% смотри сайт НБУ.
iurii44
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 22:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кто пользуется банком - подскажите, по дебетовой карте начисление процентов происходит каждый день на мин остаток (как у моно) или нужно держать всю сумму на протяжении целого месяца?
borsh4
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 07:37

  swan forever написав:lamal
Откуда?
На сайте ничего нет и сообщений не приходило. :shock:

https://www.forward-bank.com/press-cent ... nu-kartku/
lamal
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 07:45

  borsh4 написав:Кто пользуется банком - подскажите, по дебетовой карте начисление процентов происходит каждый день на мин остаток (как у моно) или нужно держать всю сумму на протяжении целого месяца?


каждый день
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 08:00

  lamal написав:
  swan forever написав:lamal
Откуда?
На сайте ничего нет и сообщений не приходило. :shock:

https://www.forward-bank.com/press-cent ... nu-kartku/

Оттуда:
"Завдяки сервісу відеоідентифікації та електронному підпису документів стає можливим миттєво оформити кредитну або дебетову картку через сайт банку чи у мобільному додатку Forward Online." - шото ни через "сайт банку", ни в "мобільному додатку Forward Online" не нашел возможности "миттєво оформити кредитну або дебетову картку". Куда копать/нажимать?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 09:13

alibob
Вітаю! Послуга оформлення віртуальної лінійки КОКО доступна новим клієнтам банку. Гарного дня!
Support BForward
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 09:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

  alibob написав:Куда копать/нажимать?

Если вы новый клиент https://kokocard.forward-bank.com/?utm_source=offsite
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 10:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

Support BForward, реально не продуманное решение.

Надо было сначала хотя бы реализовать дистанционное обслуживание для действующих клиентов: закрытие счёта, обновление анкетных и паспортных данных, открытие новых продуктов. А потом уже делать удалённое становление клиентом банка.

При чём такой подход не только вы используете, но есть и другие банка. :(

ps Почему-то со старту предлагает только дебетовую и кредитную карту, пенсионной нет.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 11:40

  Support BForward написав:alibob
Вітаю! Послуга оформлення віртуальної лінійки КОКО доступна новим клієнтам банку. Гарного дня!


Але ж у вас:

"Клієнт має змогу ознайомитися з договором, підписати його на екрані смартфона та надіслати через мобільний додаток до банку. Віртуальна картка активується у Forward Online і одразу готова до використання.
Віртуальна картка – це розширення можливостей існуючого продукту КОКО КАРД – дистанційна процедура швидкого надання реквізитів картки клієнту без випуску фізичного пластику."

Про "новий клієнт" немає згадки, а просто "клієнт" - то певно річ про клієнта банку, тобто вже дійсного клієнта банку. Знову не можете зразу написати нормально. Виправте там в себе в тій новині на сайті.
alibob
 
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