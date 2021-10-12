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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 жов, 2021 13:23
Кто напомнит - какую максимальную сумму за 1 раз можно потянуть с Форварда через p2p?
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Vorlon
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Додано: Сер 13 жов, 2021 13:28
Vorlon написав:
Кто напомнит - какую максимальную сумму за 1 раз можно потянуть с Форварда через p2p?
14999
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Oktawa
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Додано: Сер 13 жов, 2021 14:13
MASolomko
Вітаю! Зараз ми працюємо над тим, щоб найближчим часом запропонувати оформлення віртуальної картки і для існуючих клієнтів. Стежте за нашими новинами😉Гарного дня!
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Support BForward
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Додано: Сер 13 жов, 2021 15:13
Support BForward написав:MASolomko
Вітаю! Зараз ми працюємо над тим, щоб найближчим часом запропонувати оформлення віртуальної картки і для існуючих клієнтів. Стежте за нашими новинами😉Гарного дня!
Ого, на ветке есть офпред!!! Это хорошо, передайте туда к решаловам, поставить комунальные на кешбек под 5%, а то ПУМБ вас переганяет, а у Форварда мобильное приложение адаптивнее, легче, только используй...
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joik
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