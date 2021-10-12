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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4980498149824983

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 13:23

Кто напомнит - какую максимальную сумму за 1 раз можно потянуть с Форварда через p2p?
Vorlon
 
Повідомлень: 9804
З нами з: 14.06.13
Подякував: 468 раз.
Подякували: 1052 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 13:28

  Vorlon написав:Кто напомнит - какую максимальную сумму за 1 раз можно потянуть с Форварда через p2p?

14999
Oktawa
 
Повідомлень: 430
З нами з: 08.11.17
Подякував: 442 раз.
Подякували: 46 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 14:13

MASolomko
Вітаю! Зараз ми працюємо над тим, щоб найближчим часом запропонувати оформлення віртуальної картки і для існуючих клієнтів. Стежте за нашими новинами😉Гарного дня!
Support BForward
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Представник банку
 
Повідомлень: 2783
З нами з: 24.09.12
Подякував: 71 раз.
Подякували: 173 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 15:13

  Support BForward написав:MASolomko
Вітаю! Зараз ми працюємо над тим, щоб найближчим часом запропонувати оформлення віртуальної картки і для існуючих клієнтів. Стежте за нашими новинами😉Гарного дня!



Ого, на ветке есть офпред!!! Это хорошо, передайте туда к решаловам, поставить комунальные на кешбек под 5%, а то ПУМБ вас переганяет, а у Форварда мобильное приложение адаптивнее, легче, только используй...
joik
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Подякував: 39 раз.
Подякували: 53 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 15:38

joik
С кодом 6012 оно нафиг не надо - не конкурент.
Vorlon
 
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З нами з: 14.06.13
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 15:58

Support BForward
кстати, почему у мну "рисует" комиссию за перевод р2р, вроде должно быть бесплатно? Зображення
чик
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Повідомлень: 6392
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  #<1 ... 4980498149824983
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