Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 жов, 2021 13:23
Кто напомнит - какую максимальную сумму за 1 раз можно потянуть с Форварда через p2p?
Vorlon
Повідомлень: 9804
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Додано: Сер 13 жов, 2021 13:28
Vorlon написав:
Кто напомнит - какую максимальную сумму за 1 раз можно потянуть с Форварда через p2p?
14999
Oktawa
Повідомлень: 430
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Додано: Сер 13 жов, 2021 14:13
MASolomko Вітаю! Зараз ми працюємо над тим, щоб найближчим часом запропонувати оформлення віртуальної картки і для існуючих клієнтів. Стежте за нашими новинами😉Гарного дня!
Support BForward
Представник банку
Повідомлень: 2783
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Додано: Сер 13 жов, 2021 15:13
Support BForward написав: MASolomko
Вітаю! Зараз ми працюємо над тим, щоб найближчим часом запропонувати оформлення віртуальної картки і для існуючих клієнтів. Стежте за нашими новинами😉Гарного дня!
Ого, на ветке есть офпред!!! Это хорошо, передайте туда к решаловам, поставить комунальные на кешбек под 5%, а то ПУМБ вас переганяет, а у Форварда мобильное приложение адаптивнее, легче, только используй...
joik
Повідомлень: 547
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Додано: Сер 13 жов, 2021 15:38
joik С кодом 6012 оно нафиг не надо - не конкурент.
Vorlon
Повідомлень: 9804
З нами з: 14.06.13
Подякував: 468 раз.
Подякували: 1052 раз.
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Додано: Сер 13 жов, 2021 15:58
Support BForward
кстати, почему у мну "рисует" комиссию за перевод р2р, вроде должно быть бесплатно?
чик
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Повідомлень: 6392
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