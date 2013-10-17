Support BForward написав:MASolomko Вітаю! Зараз ми працюємо над тим, щоб найближчим часом запропонувати оформлення віртуальної картки і для існуючих клієнтів. Стежте за нашими новинами😉Гарного дня!
Ого, на ветке есть офпред!!! Это хорошо, передайте туда к решаловам, поставить комунальные на кешбек под 5%, а то ПУМБ вас переганяет, а у Форварда мобильное приложение адаптивнее, легче, только используй...
Support BForward написав:MASolomko Вітаю! Зараз ми працюємо над тим, щоб найближчим часом запропонувати оформлення віртуальної картки і для існуючих клієнтів. Стежте за нашими новинами😉Гарного дня!
Можно ли будет оформить виртуальную пенсионную карту? Сам пластик для нее мне лично не нужен, достаточно иметь возможность ее пополнять и снимать с нее. С учетом того, что даже не во всех областных центрах есть ваши отделения, этот вопрос должен быть на первом месте в списке первоочередных дел!