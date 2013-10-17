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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4981498249834984

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 19:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lloydbanksua написав:Если верить словам начальника отделения, по пенсионка будет 9%, 15%/8.5% по дебетке остаётся без изменений

https://www.forward-bank.com/press-cent ... vim-prod-/
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 20:56

То есть по кредитке % на остаток без изменений :)
Vorlon
 
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  #<1 ... 4981498249834984
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