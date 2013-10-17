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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 жов, 2021 19:46
https://www.forward-bank.com/press-cent ... vim-prod-/
lloydbanksua написав:
Если верить словам начальника отделения, по пенсионка будет 9%, 15%/8.5% по дебетке остаётся без изменений
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Додано: Чет 14 жов, 2021 20:56
То есть по кредитке % на остаток без изменений
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Vorlon
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Чет 14 жов, 2021 20:43
sens
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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