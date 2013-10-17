Квесторе_поверніться написав:За неактивність 180 днів рахунку Фарс тепер буде забирати собі щомісяця 500 гривень, поки не осушить залишок до нуля.
Якщо там 500.01 або більше, нічого не має забирати. А от якщо 500.00 або менше, "сушитиме" щомісяця на розмір комісії (наприклад, для Коко Дебіт 50грн):
Стягується за наявності на Рахунку залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку.