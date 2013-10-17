Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 жов, 2021 19:46
lloydbanksua написав:
Если верить словам начальника отделения, по пенсионка будет 9%, 15%/8.5% по дебетке остаётся без изменений
https://www.forward-bank.com/press-cent ... vim-prod-/
MASolomko
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Додано: Чет 14 жов, 2021 20:56
То есть по кредитке % на остаток без изменений
Vorlon
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Додано: Чет 14 жов, 2021 23:00
За неактивність 180 днів рахунку Фарс тепер буде забирати собі щомісяця 500 гривень, поки не осушить залишок до нуля.
Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 00:23
Квесторе_поверніться написав:
За неактивність 180 днів рахунку Фарс тепер буде забирати собі щомісяця 500 гривень, поки не осушить залишок до нуля.
Якщо там 500.01 або більше, нічого не має забирати. А от якщо 500.00 або менше, "сушитиме" щомісяця на розмір комісії (наприклад, для Коко Дебіт 50грн):
Стягується за наявності на Рахунку залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку.
wildlynx
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 08:13
Квесторе_поверніться написав:
За неактивність 180 днів рахунку Фарс тепер буде забирати собі щомісяця 500 гривень
Если % на остаток заходят, счет тоже неактивный считается?
ВIВ
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