Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 жов, 2021 19:46
lloydbanksua написав:
Если верить словам начальника отделения, по пенсионка будет 9%, 15%/8.5% по дебетке остаётся без изменений
https://www.forward-bank.com/press-cent ... vim-prod-/
MASolomko
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Додано: Чет 14 жов, 2021 20:56
То есть по кредитке % на остаток без изменений
Vorlon
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Додано: Чет 14 жов, 2021 23:00
За неактивність 180 днів рахунку Фарс тепер буде забирати собі щомісяця 500 гривень, поки не осушить залишок до нуля.
Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 00:23
Квесторе_поверніться написав:
За неактивність 180 днів рахунку Фарс тепер буде забирати собі щомісяця 500 гривень, поки не осушить залишок до нуля.
Якщо там 500.01 або більше, нічого не має забирати. А от якщо 500.00 або менше, "сушитиме" щомісяця на розмір комісії (наприклад, для Коко Дебіт 50грн):
Стягується за наявності на Рахунку залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку.
wildlynx
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 08:13
Квесторе_поверніться написав:
За неактивність 180 днів рахунку Фарс тепер буде забирати собі щомісяця 500 гривень
Если % на остаток заходят, счет тоже неактивный считается?
ВIВ
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 09:59
ВIВ написав: Квесторе_поверніться написав:
За неактивність 180 днів рахунку Фарс тепер буде забирати собі щомісяця 500 гривень
Если % на остаток заходят, счет тоже неактивный считается?
Вроді що так. Не тестив.
Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 20:18
ВIВ написав: Квесторе_поверніться написав:
За неактивність 180 днів рахунку Фарс тепер буде забирати собі щомісяця 500 гривень
Если % на остаток заходят, счет тоже неактивный считается?
Алла считает активностями действия, инициированные клиентом. На ветке был диалог по этому вопросу. Возможно, и Форвард также будет считать. Но вы же процент скидываете куда-то, а это- активность.
Citizen_D
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Додано: Суб 16 жов, 2021 01:50
доброй ночи.
транзакции,которые проходят через ПейПал(карта подвзяывается там и при покупке в магазине есть защита в ПП) под какую категорию кешбека попадают или попадают ли вообще?)
Какао
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Додано: Суб 16 жов, 2021 08:14
Какао написав:
доброй ночи.
транзакции,которые проходят через ПейПал(карта подвзяывается там и при покупке в магазине есть защита в ПП) под какую категорию кешбека попадают или попадают ли вообще?)
С большой вероятностью под ту же категорию, что и транзакции в этом магазине без пейпала.
ramzes4
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