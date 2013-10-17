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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4982498349844985

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 23:15

Flamingo ramzes4
спасибо большое !
Какао
 
Повідомлень: 15
З нами з: 25.06.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 07:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

А какой сейчас % по кредитке, напомните пожалуйста.
andreyiskra
 
Повідомлень: 1145
З нами з: 28.01.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 47 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 07:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

andreyiskra написав:А какой сейчас % по кредитке, напомните пожалуйста.
На остаток 8,5
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3652
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 229 раз.
 
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  #<1 ... 4982498349844985
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