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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 жов, 2021 23:15
Flamingo ramzes4
спасибо большое !
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Какао
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Додано: Нед 17 жов, 2021 07:31
А какой сейчас % по кредитке, напомните пожалуйста.
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andreyiskra
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Додано: Нед 17 жов, 2021 07:41
andreyiskra написав:А какой сейчас % по кредитке, напомните пожалуйста.
На остаток 8,5
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