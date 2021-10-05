Flamingo ramzes4
спасибо большое !
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 жов, 2021 07:31
Re: Форвард Банк Forward Bank
А какой сейчас % по кредитке, напомните пожалуйста.
Додано: Нед 17 жов, 2021 07:41
Re: Форвард Банк Forward Bank
На остаток 8,5
Додано: Вів 19 жов, 2021 01:41
Интересно)
Welcome бонус для власників віртуальної КОКО КАРД
Forward Bank пропонує вигідну пропозицію для нових клієнтів - власників віртуальної КОКО КАРД.
У рамках акції «Welcome бонус» клієнт отримає від банку винагороду 200 грн за здійснення протягом періоду дії акції хоча б однієї безготівкової операції на суму від 100 грн за рахунок власних або кредитних коштів.
Щоб взяти участь в акції, клієнт має бути учасником програми лояльності «Кльована вигода» та обрати три категорії кешбеку в Forward Online.
Заохочувальний бонус сплачується в безготівковій формі, шляхом його зарахування на картку клієнта одразу після розрахунку карткою КОКО КАРД (кредитна, дебетова або КОКО КАРД для виплат).
Акція діє з 13.10.2021 р. до 13.11.2021 р. (включно).
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