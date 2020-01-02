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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 жов, 2021 23:15
Flamingo ramzes4
спасибо большое !
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Какао
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- Подякували: 0 раз.
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Додано: Нед 17 жов, 2021 07:31
А какой сейчас % по кредитке, напомните пожалуйста.
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andreyiskra
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- З нами з: 28.01.15
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- Подякували: 47 раз.
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Додано: Нед 17 жов, 2021 07:41
andreyiskra написав:А какой сейчас % по кредитке, напомните пожалуйста.
На остаток 8,5
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2XL
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- Повідомлень: 3655
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- Подякував: 751 раз.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 01:41
Welcome бонус для власників віртуальної КОКО КАРД
Forward Bank пропонує вигідну пропозицію для нових клієнтів - власників віртуальної КОКО КАРД.
У рамках акції «Welcome бонус» клієнт отримає від банку винагороду 200 грн за здійснення протягом періоду дії акції хоча б однієї безготівкової операції на суму від 100 грн за рахунок власних або кредитних коштів.
Щоб взяти участь в акції, клієнт має бути учасником програми лояльності «Кльована вигода» та обрати три категорії кешбеку в Forward Online.
Заохочувальний бонус сплачується в безготівковій формі, шляхом його зарахування на картку клієнта одразу після розрахунку карткою КОКО КАРД (кредитна, дебетова або КОКО КАРД для виплат).
Акція діє з 13.10.2021 р. до 13.11.2021 р. (включно).
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korzviktor20
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- Повідомлень: 56
- З нами з: 12.05.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 09:40
korzviktor20 написав:
Welcome бонус для власників віртуальної КОКО КАРД Forward Bank пропонує вигідну пропозицію для нових клієнтів - власників віртуальної КОКО КАРД. У рамках акції «Welcome бонус» клієнт отримає від банку винагороду 200 грн за здійснення протягом періоду дії акції хоча б однієї безготівкової операції на суму від 100 грн за рахунок власних або кредитних коштів. Щоб взяти участь в акції, клієнт має бути учасником програми лояльності «Кльована вигода» та обрати три категорії кешбеку в Forward Online. Заохочувальний бонус сплачується в безготівковій формі, шляхом його зарахування на картку клієнта одразу після розрахунку карткою КОКО КАРД (кредитна, дебетова або КОКО КАРД для виплат). Акція діє з 13.10.2021 р. до 13.11.2021 р. (включно).
Жаль, что только для новых клиентов.
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lloydbanksua
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- Повідомлень: 824
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 82 раз.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 09:42
lloydbanksua написав: korzviktor20 написав:
Welcome бонус для власників віртуальної КОКО КАРД Forward Bank пропонує вигідну пропозицію для нових клієнтів - власників віртуальної КОКО КАРД. У рамках акції «Welcome бонус» клієнт отримає від банку винагороду 200 грн за здійснення протягом періоду дії акції хоча б однієї безготівкової операції на суму від 100 грн за рахунок власних або кредитних коштів. Щоб взяти участь в акції, клієнт має бути учасником програми лояльності «Кльована вигода» та обрати три категорії кешбеку в Forward Online. Заохочувальний бонус сплачується в безготівковій формі, шляхом його зарахування на картку клієнта одразу після розрахунку карткою КОКО КАРД (кредитна, дебетова або КОКО КАРД для виплат). Акція діє з 13.10.2021 р. до 13.11.2021 р. (включно).
Жаль, что только для новых клиентов.
Так кажуть шо для старих клієнтів віртуалку не дають...чи можна якось прошмигнути?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 19 жов, 2021 10:07
Квесторе_поверніться, функционал в разработке. Когда реализуют неизвестно.
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MASolomko
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Додано: Вів 19 жов, 2021 10:17
по ссылке кроме кредитки с доставкой не вижу, как оформить какую то виртуальную карту?
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чик
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Додано: Вів 19 жов, 2021 10:35
чик, если не клиент банка, то вбиваешь свой номер в интернет-банкинг и следуешь инструкциям.
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MASolomko
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