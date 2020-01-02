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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4982498349844985

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 23:15

Flamingo ramzes4
спасибо большое !
Какао
 
Повідомлень: 15
З нами з: 25.06.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 07:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

А какой сейчас % по кредитке, напомните пожалуйста.
andreyiskra
 
Повідомлень: 1145
З нами з: 28.01.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 47 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 07:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

andreyiskra написав:А какой сейчас % по кредитке, напомните пожалуйста.
На остаток 8,5
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3655
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 231 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 01:41

Интересно)

Welcome бонус для власників віртуальної КОКО КАРД

Forward Bank пропонує вигідну пропозицію для нових клієнтів - власників віртуальної КОКО КАРД.
У рамках акції «Welcome бонус» клієнт отримає від банку винагороду 200 грн за здійснення протягом періоду дії акції хоча б однієї безготівкової операції на суму від 100 грн за рахунок власних або кредитних коштів.
Щоб взяти участь в акції, клієнт має бути учасником програми лояльності «Кльована вигода» та обрати три категорії кешбеку в Forward Online.
Заохочувальний бонус сплачується в безготівковій формі, шляхом його зарахування на картку клієнта одразу після розрахунку карткою КОКО КАРД (кредитна, дебетова або КОКО КАРД для виплат).
Акція діє з 13.10.2021 р. до 13.11.2021 р. (включно).
korzviktor20
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Повідомлень: 56
З нами з: 12.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 09:40

  korzviktor20 написав:Welcome бонус для власників віртуальної КОКО КАРД Forward Bank пропонує вигідну пропозицію для нових клієнтів - власників віртуальної КОКО КАРД. У рамках акції «Welcome бонус» клієнт отримає від банку винагороду 200 грн за здійснення протягом періоду дії акції хоча б однієї безготівкової операції на суму від 100 грн за рахунок власних або кредитних коштів. Щоб взяти участь в акції, клієнт має бути учасником програми лояльності «Кльована вигода» та обрати три категорії кешбеку в Forward Online. Заохочувальний бонус сплачується в безготівковій формі, шляхом його зарахування на картку клієнта одразу після розрахунку карткою КОКО КАРД (кредитна, дебетова або КОКО КАРД для виплат). Акція діє з 13.10.2021 р. до 13.11.2021 р. (включно).

Жаль, что только для новых клиентов.
lloydbanksua
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Повідомлень: 824
З нами з: 22.04.20
Подякував: 33 раз.
Подякували: 82 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 09:42

  lloydbanksua написав:
  korzviktor20 написав:Welcome бонус для власників віртуальної КОКО КАРД Forward Bank пропонує вигідну пропозицію для нових клієнтів - власників віртуальної КОКО КАРД. У рамках акції «Welcome бонус» клієнт отримає від банку винагороду 200 грн за здійснення протягом періоду дії акції хоча б однієї безготівкової операції на суму від 100 грн за рахунок власних або кредитних коштів. Щоб взяти участь в акції, клієнт має бути учасником програми лояльності «Кльована вигода» та обрати три категорії кешбеку в Forward Online. Заохочувальний бонус сплачується в безготівковій формі, шляхом його зарахування на картку клієнта одразу після розрахунку карткою КОКО КАРД (кредитна, дебетова або КОКО КАРД для виплат). Акція діє з 13.10.2021 р. до 13.11.2021 р. (включно).

Жаль, что только для новых клиентов.

Так кажуть шо для старих клієнтів віртуалку не дають...чи можна якось прошмигнути?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 10:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

Квесторе_поверніться, функционал в разработке. Когда реализуют неизвестно.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 10:17

  Citizen_D написав:
  alibob написав:Куда копать/нажимать?

Если вы новый клиент https://kokocard.forward-bank.com/?utm_source=offsite

по ссылке кроме кредитки с доставкой не вижу, как оформить какую то виртуальную карту?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 10:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

чик, если не клиент банка, то вбиваешь свой номер в интернет-банкинг и следуешь инструкциям.
MASolomko
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Повідомлень: 3857
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