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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4983498449854986

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:51

Повторю еще раз (уже спрашивал, но никто не ответил).
А виртуальную пенсионную карту можно оформить? :)
Искатель
 
Повідомлень: 4997
З нами з: 22.02.16
Подякував: 764 раз.
Подякували: 3528 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 13:15

  Искатель написав:Повторю еще раз (уже спрашивал, но никто не ответил).
А виртуальную пенсионную карту можно оформить? :)

Це до шановного офПреда...
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37950
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1898 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 13:52

  Квесторе_поверніться написав:
  Искатель написав:Повторю еще раз (уже спрашивал, но никто не ответил).
А виртуальную пенсионную карту можно оформить? :)

Це до шановного офПреда...


Он на неудобные вопросы не отвечает...
joik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 552
З нами з: 24.07.17
Подякував: 39 раз.
Подякували: 53 раз.
 
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  #<1 ... 4983498449854986
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