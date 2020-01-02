Повторю еще раз (уже спрашивал, но никто не ответил).
А виртуальную пенсионную карту можно оформить?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 жов, 2021 11:51
Повторю еще раз (уже спрашивал, но никто не ответил).
А виртуальную пенсионную карту можно оформить?
Додано: Вів 19 жов, 2021 13:15
Додано: Вів 19 жов, 2021 13:52
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