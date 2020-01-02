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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 жов, 2021 11:51
Повторю еще раз (уже спрашивал, но никто не ответил).
А виртуальную пенсионную карту можно оформить?
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Искатель
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Додано: Вів 19 жов, 2021 13:15
Искатель написав:
Повторю еще раз (уже спрашивал, но никто не ответил).
А виртуальную пенсионную карту можно оформить?
Це до шановного офПреда...
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 19 жов, 2021 13:52
Квесторе_поверніться написав: Искатель написав:
Повторю еще раз (уже спрашивал, но никто не ответил).
А виртуальную пенсионную карту можно оформить?
Це до шановного офПреда...
Он на неудобные вопросы не отвечает...
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joik
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Додано: Вів 19 жов, 2021 14:26
А вааще та Виртуалка заррработала уже? Есть тут новички с Виртуалкой то?
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Amethyst
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Додано: Вів 19 жов, 2021 14:52
Искатель написав:
А виртуальную пенсионную карту можно оформить?
Предлагает КОКО КАРД кредитную и дебетовую.
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MASolomko
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Додано: Вів 19 жов, 2021 15:34
Искатель
Добрый день! На данный момент для нового клиента есть возможность оформить три вида виртуальной КОКО КАРД - дебетовая, кредитная и для выплат. Мы приняли во внимание пожелания пользователей и рассмотрим возможность оформления виртуальной КОКО КАРД пенсионная. Хорошего вечера!
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Support BForward
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Додано: Вів 19 жов, 2021 15:58
Support BForward написав:
На данный момент для нового клиента есть возможность оформить три вида виртуальной КОКО КАРД
Как их открыть, в приложении?
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ВIВ
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Додано: Вів 19 жов, 2021 16:30
Открыть виртуальную можно не посещая "отделения", но закрыть только посетив отделение.Причем офисы не закрывают.Это ж сколько возможностей для банка открывается..
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korzviktor20
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Додано: Вів 19 жов, 2021 17:01
Support BForward написав:Искатель
Добрый день! На данный момент для нового клиента есть возможность оформить три вида виртуальной КОКО КАРД - дебетовая, кредитная и для выплат. Мы приняли во внимание пожелания пользователей и рассмотрим возможность оформления виртуальной КОКО КАРД пенсионная. Хорошего вечера!
Для виплат це Простір? Як її юзати?
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Квесторе_поверніться
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