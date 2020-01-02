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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4984498549864987>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:51

Повторю еще раз (уже спрашивал, но никто не ответил).
А виртуальную пенсионную карту можно оформить? :)
Искатель
 
Повідомлень: 4998
З нами з: 22.02.16
Подякував: 764 раз.
Подякували: 3536 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 13:15

  Искатель написав:Повторю еще раз (уже спрашивал, но никто не ответил).
А виртуальную пенсионную карту можно оформить? :)

Це до шановного офПреда...
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37953
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1898 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 13:52

  Квесторе_поверніться написав:
  Искатель написав:Повторю еще раз (уже спрашивал, но никто не ответил).
А виртуальную пенсионную карту можно оформить? :)

Це до шановного офПреда...


Он на неудобные вопросы не отвечает...
joik
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Повідомлень: 552
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Подякував: 39 раз.
Подякували: 53 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 14:26

А вааще та Виртуалка заррработала уже? Есть тут новички с Виртуалкой то?
Amethyst
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Повідомлень: 1065
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 14:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Искатель написав:А виртуальную пенсионную карту можно оформить? :)
Предлагает КОКО КАРД кредитную и дебетовую.
MASolomko
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Повідомлень: 3861
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:34

Искатель
Добрый день! На данный момент для нового клиента есть возможность оформить три вида виртуальной КОКО КАРД - дебетовая, кредитная и для выплат. Мы приняли во внимание пожелания пользователей и рассмотрим возможность оформления виртуальной КОКО КАРД пенсионная. Хорошего вечера!
Support BForward
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Представник банку
 
Повідомлень: 2784
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Support BForward написав:На данный момент для нового клиента есть возможность оформить три вида виртуальной КОКО КАРД

Как их открыть, в приложении?
ВIВ
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Повідомлень: 280
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:30

Открыть виртуальную можно не посещая "отделения", но закрыть только посетив отделение.Причем офисы не закрывают.Это ж сколько возможностей для банка открывается..
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 17:01

  Support BForward написав:Искатель
Добрый день! На данный момент для нового клиента есть возможность оформить три вида виртуальной КОКО КАРД - дебетовая, кредитная и для выплат. Мы приняли во внимание пожелания пользователей и рассмотрим возможность оформления виртуальной КОКО КАРД пенсионная. Хорошего вечера!

Для виплат це Простір? Як її юзати?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 17:18

  Квесторе_поверніться написав:Для виплат це Простір? Як її юзати?

Лобовуху шкрябать от снега )
mustbe
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Повідомлень: 5951
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