А виртуальную? - шкрябать виртуальную лобовуху от виртуального снега ИМХО тогда уже проще сферического коня в вакууме... шкрябать
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 жов, 2021 17:41
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