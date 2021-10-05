А виртуальную? - шкрябать виртуальную лобовуху от виртуального снега ИМХО тогда уже проще сферического коня в вакууме... шкрябать
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 жов, 2021 17:41
Додано: Вів 19 жов, 2021 22:03
Продовження дефолтної історії
Включився новий гравець -А1, контора від Альфа групи.
Додано: Сер 20 жов, 2021 11:59
А акция с текущими счетами +++ уже закончилась? На сайте упоминания не нахожу.
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