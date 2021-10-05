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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4984498549864987

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 17:41

  mustbe написав:
  Квесторе_поверніться написав:Для виплат це Простір? Як її юзати?

Лобовуху шкрябать от снега )

А виртуальную? ;) - шкрябать виртуальную лобовуху от виртуального снега :mrgreen: ИМХО тогда уже проще сферического коня в вакууме... шкрябать :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 22:03

Продовження дефолтної історії
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10955042
Включився новий гравець -А1, контора від Альфа групи.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 11:59

А акция с текущими счетами +++ уже закончилась? На сайте упоминания не нахожу.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 12:35

  lloydbanksua написав:А акция с текущими счетами +++ уже закончилась? На сайте упоминания не нахожу.


акція мала бути дійсна до кінця наступного місяця, але ви праві! файл із звичної секції із акцією по +, ++, +++ - забрали!

файл називаввся "Умови проведення Акції «Бонус за поточними рахунками»
і знаходився тут https://www.forward-bank.com/potochni-r ... -rakhunok/


upd: файл на місці https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf

але на сайті банку немає його
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 12:59

  lloydbanksua написав:А акция с текущими счетами +++ уже закончилась? На сайте упоминания не нахожу.

Ахція може закінчитись або можуть змінитися умови в любий момент часу.
Лише в відділенні при укладенні договору Вам повідомлять шо можна а шо ніззя.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:54

lloydbanksua 12.10.21 я переоформлял данный вклад в отделении и менеджер сказала что акция по данному вкладу действует до 15.10.21
green
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:55

Чому пишуть до 6,55% в гривні?
https://minfin.com.ua/bonus/deposits-bo ... ivnyy-uah/
коли насправді від 6,55%.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 14:01

  greenozon написав:
  lloydbanksua написав:А акция с текущими счетами +++ уже закончилась? На сайте упоминания не нахожу.


акція мала бути дійсна до кінця наступного місяця, але ви праві! файл із звичної секції із акцією по +, ++, +++ - забрали!

файл називаввся "Умови проведення Акції «Бонус за поточними рахунками»
і знаходився тут https://www.forward-bank.com/potochni-r ... -rakhunok/


upd: файл на місці https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf

але на сайті банку немає його

Если акция действительно закончилась, то ставки печальные, конечно.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 20:03

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Вітаю! Так, платіжна КОКО КАРД (для виплат) - на базі НПС "ПРОСТІР". На неї зараховуються кошти, коли ви оформлюєте кредит готівкою. З умовами використання можна ознайомитися тут https://www.forward-bank.com/cards/koko-pay/
Support BForward
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