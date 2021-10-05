Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 жов, 2021 17:41
mustbe написав: Квесторе_поверніться написав:
Для виплат це Простір? Як її юзати?
Лобовуху шкрябать от снега )
А виртуальную?
- шкрябать виртуальную лобовуху от виртуального снега
ИМХО тогда уже проще сферического коня в вакууме... шкрябать
Flamingo
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Додано: Вів 19 жов, 2021 22:03
Продовження дефолтної історії
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10955042
Включився новий гравець -А1, контора від Альфа групи.
Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 20 жов, 2021 11:59
А акция с текущими счетами +++ уже закончилась? На сайте упоминания не нахожу.
lloydbanksua
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Додано: Сер 20 жов, 2021 12:35
lloydbanksua написав:
А акция с текущими счетами +++ уже закончилась? На сайте упоминания не нахожу.
акція мала бути дійсна до кінця наступного місяця, але ви праві! файл із звичної секції із акцією по +, ++, +++ - забрали!
файл називаввся "Умови проведення Акції «Бонус за поточними рахунками»
і знаходився тут
https://www.forward-bank.com/potochni-r ... -rakhunok/
upd: файл на місці
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf
але на сайті банку немає його
greenozon
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Додано: Сер 20 жов, 2021 12:59
lloydbanksua написав:
А акция с текущими счетами +++ уже закончилась? На сайте упоминания не нахожу.
Ахція може закінчитись або можуть змінитися умови в любий момент часу.
Лише в відділенні при укладенні договору Вам повідомлять шо можна а шо ніззя.
Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 20 жов, 2021 13:54
lloydbanksua 12.10.21 я переоформлял данный вклад в отделении и менеджер сказала что акция по данному вкладу действует до 15.10.21
green
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Додано: Сер 20 жов, 2021 13:55
Чому пишуть
до
6,55% в гривні?
https://minfin.com.ua/bonus/deposits-bo ... ivnyy-uah/
коли насправді
від
6,55%.
Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 20 жов, 2021 14:01
Если акция действительно закончилась, то ставки печальные, конечно.
lloydbanksua
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Додано: Сер 20 жов, 2021 20:03
Квесторе_поверніться
Вітаю! Так, платіжна КОКО КАРД (для виплат) - на базі НПС "ПРОСТІР". На неї зараховуються кошти, коли ви оформлюєте кредит готівкою. З умовами використання можна ознайомитися тут
https://www.forward-bank.com/cards/koko-pay/
Support BForward
Представник банку
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Додано: Сер 20 жов, 2021 21:08
Support BForward написав: Квесторе_поверніться
Вітаю! Так, платіжна КОКО КАРД (для виплат) - на базі НПС "ПРОСТІР". На неї зараховуються кошти, коли ви оформлюєте кредит готівкою. З умовами використання можна ознайомитися тут
https://www.forward-bank.com/cards/koko-pay/
І Вам здоровячка. Як з віртуальної Простір готівку зняти коли відділень немає?
Квесторе_поверніться
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