RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4985498649874988

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 07:36

вопросик

11т.гр. перекинуть с карты на чужую карту другого банка без % надо 3частями по 5т. или как?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6397
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5344 раз.
Подякували: 795 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4985498649874988
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, candidat, Ferlakur, liliya_logical, Spring, хуторянка і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9963, 9964, 9965
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
99642 12896688
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 жов, 2021 07:39
vpchelko
Банк Власний Рахунок 1, 2, 3, 4
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
37 19495
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 жов, 2021 21:55
velvet
А-Банк 1 ... 1940, 1941, 1942
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19416 3079945
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 жов, 2021 20:26
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99643)
21.10.2021 08:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.