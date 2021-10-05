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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 жов, 2021 07:36
11т.гр. перекинуть с карты на чужую карту другого банка без % надо 3частями по 5т. или как?
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Сер 20 жов, 2021 20:26
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