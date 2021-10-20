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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 жов, 2021 07:36
вопросик
11т.гр. перекинуть с карты на чужую карту другого банка без % надо 3частями по 5т. или как?
Додано: Чет 21 жов, 2021 08:01
В последнее время верить горячим линиям на слово как-то не приходится, поэтому выставлю то, что мне там наговорили, а кто сталкивался с описываемым на практике, подтвердите или опровергните, если не затруднит.
Итак:
1. В центральном отделении Форварда в Киеве на Саксаганского, 105 не надо предварительно заказывать сумму для получения через кассу. Дают, сколько попросишь, но в некоторых случаях придется подождать.
2. Когда заказываешь для других отделений, допускается, что в момент заказа указанной суммы может не быть на счету. Сумму завести на счет можно потом.
3. При обналичивании с карты Коко пенсионная более 50 тысяч гривен будет комиссия на ту сумму, что превышает 50 тысяч гривен.
В отличие от Депозитки и Банка в кармане, у Коко пенсионной нет такого в тарифах, что будет комиссия за снятие более 50 тысяч, но консультантша настаивала, что комиссия все-таки будет.
4. При снятии денег с карты Коко пенсионная никакая сумма не блокируется до следующего рабочего дня (т.е. до проведения по счету указанного снятия). Ну, как, скажем, у Депозитки блокируется 1% от суммы снятия в чужих банкоматах или 0.5% - в банкоматах Форварда.
Все пункты выглядят как-то неправдоподобно в той или иной степени. Что скажете?
Додано: Чет 21 жов, 2021 08:16
Re: Форвард Банк Forward Bank
До 15т за один заход можно.
Додано: Чет 21 жов, 2021 08:16
Додано: Чет 21 жов, 2021 10:09
candidat
поділюсь власним досвідом,
кейс - знімав кошти через вказану вами карту через касу (>100)
із нюансів - обов'язково замовляти через ГЛ (за день наперед), питають 4 останні цифри карти
2) ліміт на видачу в касі - стикався із бардаком бардачним, а саме - коли ліміт успішно виставлявся через додаток, але по факту в терміналі на касі був відбій.
Касирші все знають - і рекомендують виставляти ліміт на зйом через ГЛ, але тут є нюанс! він працює день в день і лише на 1 день.
відповідно - замовляю за день наперед, а ліміт через ГЛ піднімаю в той день, коли буду забирати готівку.
І ще із бардака - на ГЛ кажуть очікуйте СМС щодо одобрення підняття ліміту - по факту він ніколи не приходив.
до 50К все простіше - ліміт в додатку, гроші в касі, замвляти не треба.
PS комісії не було, що замовив, то й видали
Додано: Чет 21 жов, 2021 14:35
Через приложение вроде можно токо 100-ку успнешно установить. Само приложение позволяет и указывать больше сумму, но оно тогда как понимаю просто игнорится.
Додано: Чет 21 жов, 2021 14:50
Re: Форвард Банк Forward Bank
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