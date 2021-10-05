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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4985498649874988

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 07:36

вопросик

11т.гр. перекинуть с карты на чужую карту другого банка без % надо 3частями по 5т. или как?
чик
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1

 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 08:01

В последнее время верить горячим линиям на слово как-то не приходится, поэтому выставлю то, что мне там наговорили, а кто сталкивался с описываемым на практике, подтвердите или опровергните, если не затруднит.
Итак:
1. В центральном отделении Форварда в Киеве на Саксаганского, 105 не надо предварительно заказывать сумму для получения через кассу. Дают, сколько попросишь, но в некоторых случаях придется подождать.
2. Когда заказываешь для других отделений, допускается, что в момент заказа указанной суммы может не быть на счету. Сумму завести на счет можно потом.
3. При обналичивании с карты Коко пенсионная более 50 тысяч гривен будет комиссия на ту сумму, что превышает 50 тысяч гривен.
В отличие от Депозитки и Банка в кармане, у Коко пенсионной нет такого в тарифах, что будет комиссия за снятие более 50 тысяч, но консультантша настаивала, что комиссия все-таки будет.
4. При снятии денег с карты Коко пенсионная никакая сумма не блокируется до следующего рабочего дня (т.е. до проведения по счету указанного снятия). Ну, как, скажем, у Депозитки блокируется 1% от суммы снятия в чужих банкоматах или 0.5% - в банкоматах Форварда.

Все пункты выглядят как-то неправдоподобно в той или иной степени. Что скажете?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 08:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

чик написав:11т.гр. перекинуть с карты на чужую карту другого банка без % надо 3частями по 5т. или как?
До 15т за один заход можно.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 08:16

  чик написав:11т.гр. перекинуть с карты на чужую карту другого банка без % надо 3частями по 5т. или как?


нет, из приложения 14999 за транзакцию свободно уходит,
это же не от анонима

по 5 то пополняха в терминале
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:09

candidat
поділюсь власним досвідом,
кейс - знімав кошти через вказану вами карту через касу (>100)
із нюансів - обов'язково замовляти через ГЛ (за день наперед), питають 4 останні цифри карти
2) ліміт на видачу в касі - стикався із бардаком бардачним, а саме - коли ліміт успішно виставлявся через додаток, але по факту в терміналі на касі був відбій.
Касирші все знають - і рекомендують виставляти ліміт на зйом через ГЛ, але тут є нюанс! він працює день в день і лише на 1 день.
відповідно - замовляю за день наперед, а ліміт через ГЛ піднімаю в той день, коли буду забирати готівку.
І ще із бардака - на ГЛ кажуть очікуйте СМС щодо одобрення підняття ліміту - по факту він ніколи не приходив.

до 50К все простіше - ліміт в додатку, гроші в касі, замвляти не треба.

PS комісії не було, що замовив, то й видали
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 14:35

  greenozon написав:2) ліміт на видачу в касі - стикався із бардаком бардачним, а саме - коли ліміт успішно виставлявся через додаток, але по факту в терміналі на касі був відбій.
Касирші все знають - і рекомендують виставляти ліміт на зйом через ГЛ, але тут є нюанс! він працює день в день і лише на 1 день.


Через приложение вроде можно токо 100-ку успнешно установить. Само приложение позволяет и указывать больше сумму, но оно тогда как понимаю просто игнорится.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 14:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Aps написав:но оно тогда как понимаю просто игнорится.


саме так! про що щасливий користувач (що успішно виставив ліміт в додатку) в житті не дізнається поки не отримає відпул на касі
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 16:13

Квесторе_поверніться
Відбулася міскомунікація, чи я Вас неправильно зрозуміла, вибачте. Для виплат є як від НПС "Простір", так і від Mastercard. А ось віртуальна КОКО КАРД для виплат - це тільки Mastercard. Сподіваюся на розуміння :roll:
Support BForward
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 16:17

  greenozon написав:PS комісії не було, що замовив, то й видали

При снятии баланс уменьшился ровно на столько, сколько снимали? Или чуть больше (приблизительно на 0,5-2%), а на следующий рабочий день эти 0,5-2% вернули? Т.е. на день заблокировали, а потом блок сняли, как это делают по Депозитке и Банку в кармане. Было такое или нет?
candidat
 
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