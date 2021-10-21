Додано: Чет 21 жов, 2021 08:01

В последнее время верить горячим линиям на слово как-то не приходится, поэтому выставлю то, что мне там наговорили, а кто сталкивался с описываемым на практике, подтвердите или опровергните, если не затруднит.

Итак:

1. В центральном отделении Форварда в Киеве на Саксаганского, 105 не надо предварительно заказывать сумму для получения через кассу. Дают, сколько попросишь, но в некоторых случаях придется подождать.

2. Когда заказываешь для других отделений, допускается, что в момент заказа указанной суммы может не быть на счету. Сумму завести на счет можно потом.

3. При обналичивании с карты Коко пенсионная более 50 тысяч гривен будет комиссия на ту сумму, что превышает 50 тысяч гривен.

В отличие от Депозитки и Банка в кармане, у Коко пенсионной нет такого в тарифах, что будет комиссия за снятие более 50 тысяч, но консультантша настаивала, что комиссия все-таки будет.

4. При снятии денег с карты Коко пенсионная никакая сумма не блокируется до следующего рабочего дня (т.е. до проведения по счету указанного снятия). Ну, как, скажем, у Депозитки блокируется 1% от суммы снятия в чужих банкоматах или 0.5% - в банкоматах Форварда.



Все пункты выглядят как-то неправдоподобно в той или иной степени. Что скажете?