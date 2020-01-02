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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 жов, 2021 15:54
Странное смс информирование.Зачисление по номеру карты, смс приходит.По номеру договора, смс не приходит.Впервые с таким столкнулся.
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korzviktor20
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Додано: Пон 25 жов, 2021 16:01
korzviktor20 написав:
Странное смс информирование.Зачисление по номеру карты, смс приходит.По номеру договора, смс не приходит.Впервые с таким столкнулся.
У меня что-то похожее, пополнение по Iбану смс не приходит.
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unicdima
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