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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4986498749884989

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 15:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

Странное смс информирование.Зачисление по номеру карты, смс приходит.По номеру договора, смс не приходит.Впервые с таким столкнулся.
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 16:01

  korzviktor20 написав:Странное смс информирование.Зачисление по номеру карты, смс приходит.По номеру договора, смс не приходит.Впервые с таким столкнулся.

У меня что-то похожее, пополнение по Iбану смс не приходит.
unicdima
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