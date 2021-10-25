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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 жов, 2021 15:54
Re: Форвард Банк Forward Bank
Странное смс информирование.Зачисление по номеру карты, смс приходит.По номеру договора, смс не приходит.Впервые с таким столкнулся.
Додано: Пон 25 жов, 2021 16:01
Додано: Пон 25 жов, 2021 23:53
Доброй ночи.
Подал сегодня заявку на открытие кредитки. Звонили,спрашивали и в итоге отклонили. Кредит брал один раз в жизни,который оплатил без задержек и проблем... Дебетовая карта этого банка уже пол года, сумма на ней такая же сколько и запрашиваемый кредит.
Через какой срок можно подать повторную заявку еще раз или уже бесполезно?
Теперь хочу открыть на родственника. Вопрос - какие подводные камни на ней? (По дебетовой помню чтобы было больше n суммы или проводить 1 операцию в месяц, отключит смс информирование.(
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