RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4986498749884989

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 15:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

Странное смс информирование.Зачисление по номеру карты, смс приходит.По номеру договора, смс не приходит.Впервые с таким столкнулся.
korzviktor20
Аватар користувача
 
Повідомлень: 58
З нами з: 12.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 16:01

  korzviktor20 написав:Странное смс информирование.Зачисление по номеру карты, смс приходит.По номеру договора, смс не приходит.Впервые с таким столкнулся.

У меня что-то похожее, пополнение по Iбану смс не приходит.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1984
З нами з: 10.06.19
Подякував: 84 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 23:53

Доброй ночи.
Подал сегодня заявку на открытие кредитки. Звонили,спрашивали и в итоге отклонили. Кредит брал один раз в жизни,который оплатил без задержек и проблем... Дебетовая карта этого банка уже пол года, сумма на ней такая же сколько и запрашиваемый кредит.
Через какой срок можно подать повторную заявку еще раз или уже бесполезно?

Теперь хочу открыть на родственника. Вопрос - какие подводные камни на ней? (По дебетовой помню чтобы было больше n суммы или проводить 1 операцию в месяц, отключит смс информирование.(
Какао
 
Повідомлень: 16
З нами з: 25.06.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4986498749884989
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 292, 293, 294
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2939 235856
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 жов, 2021 23:25
deneg net
Альфа-Банк 1 ... 9981, 9982, 9983
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
99828 12924727
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 жов, 2021 20:44
Amethyst
ОТП БАНК 1 ... 693, 694, 695
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6940 1651924
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 жов, 2021 18:54
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.