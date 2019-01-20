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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 жов, 2021 15:54
Re: Форвард Банк Forward Bank
Странное смс информирование.Зачисление по номеру карты, смс приходит.По номеру договора, смс не приходит.Впервые с таким столкнулся.
Додано: Пон 25 жов, 2021 16:01
Додано: Пон 25 жов, 2021 23:53
Доброй ночи.
Подал сегодня заявку на открытие кредитки. Звонили,спрашивали и в итоге отклонили. Кредит брал один раз в жизни,который оплатил без задержек и проблем... Дебетовая карта этого банка уже пол года, сумма на ней такая же сколько и запрашиваемый кредит.
Через какой срок можно подать повторную заявку еще раз или уже бесполезно?
Теперь хочу открыть на родственника. Вопрос - какие подводные камни на ней? (По дебетовой помню чтобы было больше n суммы или проводить 1 операцию в месяц, отключит смс информирование.(
Додано: Вів 26 жов, 2021 08:52
отклонили или дали с нулем? ноль обычно потом растет, правда у меня уже год не растет
пробовать через 3 мес
но с вашими условиями почему не хотите Альфу? там+- не хуже
Додано: Вів 26 жов, 2021 13:07
cohan
Вообще отклонили. При чем вся эта проверка была в течении 15 минут)
Мы конечно смеялись сильно, впервые САМ запросил кредитку и меня послали. На их дебет ной карте лежат деньги. А одному знакомому, кредиты дают во всех банках и потом звонят ищут его))Наверное им такие и нужны, сшибать % потом...
Мне очень подходит % кешбека по одной из категорий в КОКО, а так она мне нафиг не нужна. Плюс покупал телефон на днях(плюнул на кредитку после отклонения), кешбек бы не помешал(все равно получил через сайт). И скоро будет 10% от Укрсиба...
Спасибо. Не слышал про Альфу,вернее весной интересовался и что-то они не "зацикавили". Не подскажите какую карту или программу Вы имеете ввиду у Альфы?
Додано: Вів 26 жов, 2021 13:17
Re: Форвард Банк Forward Bank
Вот всё это похоже, шо вас отклонил ПЕРВИЧНЫЙ мониторинг.
Т.е. не подошла ваша анкета.
Нет стажа, маленькая з/п, не женат, до 20 лет, ошиблись в ФИО, ИНН, теряли паспорт. А мож и менагер напортачил при оформлении!
Отсутствие кредитов -- эт тоже оч. плохо, нужна КИ и хорошая КИ без просрочек. Её нужно заработать, например, взяв кучу мелких товарных кредитов (под реальные 60%..70% годовых) и все чОтко выплатив
Тоже советую взять таки кредитку в Альфе, там достаточно лояльно относятся к новичкам с работой.
А мож Монобанк? Все кипятком писяют от Мони
А чо вы не хотите сами изучить соответствующую ветку Форума? У Альфы появился ХамелЕон, карта-бимба для новичков, а вы не в курсе.
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ПС. И чо ОфПред отдыхает то?! Теряете ж клиента
Востаннє редагувалось Amethyst в Вів 26 жов, 2021 13:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 26 жов, 2021 13:24
Amethyst так и есть - не женат,малый стаж) теперь стало понятнее.
кстати да, вспомнил как люди спецом брали кредиты мелкие для истории...
все-таки подскажет кто-нибудь название карты?) я открыл сайт и там не мало карт предлагают...
Додано: Вів 26 жов, 2021 13:26
Amethyst
спасибо! теперь увидел - "ХамелЕон", вот теперь буду изучать)
Монобанк уже давно есть, это классика)
Додано: Вів 26 жов, 2021 13:27
Хамелеон(Альфа), Рэд(Альфа), Монобанк, ВсеМожу(ПУМБ)
Приват не советую, ток мировозрение испортите
Лимит не более 10К просите, лучше даж 5
Додано: Вів 26 жов, 2021 13:34
Amethyst ВсеМожу(ПУМБ)кстати тоже есть) дебетная. как-то она ничем не удивила, я забыл пароль в банкинге и она так лежит заблокированная уже почти год.
Приват это же классика классики! Они мне пытались испортить его уже, но я им рассказал кто они такие и что я о них думаю)
Еще раз спасибо!
Вот с лимитом беда, нужно 20к или 15к хотя бы. Вот и еще одна причина моего отклонения в Форварде.
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