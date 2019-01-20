Додано: Вів 26 жов, 2021 13:07

cohan

Вообще отклонили. При чем вся эта проверка была в течении 15 минут)

Мы конечно смеялись сильно, впервые САМ запросил кредитку и меня послали. На их дебет ной карте лежат деньги. А одному знакомому, кредиты дают во всех банках и потом звонят ищут его))Наверное им такие и нужны, сшибать % потом...



Мне очень подходит % кешбека по одной из категорий в КОКО, а так она мне нафиг не нужна. Плюс покупал телефон на днях(плюнул на кредитку после отклонения), кешбек бы не помешал(все равно получил через сайт). И скоро будет 10% от Укрсиба...



Спасибо. Не слышал про Альфу,вернее весной интересовался и что-то они не "зацикавили". Не подскажите какую карту или программу Вы имеете ввиду у Альфы?