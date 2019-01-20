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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4987498849894990>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 15:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

Странное смс информирование.Зачисление по номеру карты, смс приходит.По номеру договора, смс не приходит.Впервые с таким столкнулся.
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 16:01

  korzviktor20 написав:Странное смс информирование.Зачисление по номеру карты, смс приходит.По номеру договора, смс не приходит.Впервые с таким столкнулся.

У меня что-то похожее, пополнение по Iбану смс не приходит.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 23:53

Доброй ночи.
Подал сегодня заявку на открытие кредитки. Звонили,спрашивали и в итоге отклонили. Кредит брал один раз в жизни,который оплатил без задержек и проблем... Дебетовая карта этого банка уже пол года, сумма на ней такая же сколько и запрашиваемый кредит.
Через какой срок можно подать повторную заявку еще раз или уже бесполезно?

Теперь хочу открыть на родственника. Вопрос - какие подводные камни на ней? (По дебетовой помню чтобы было больше n суммы или проводить 1 операцию в месяц, отключит смс информирование.(
Какао
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 08:52

  Какао написав:Доброй ночи.
Подал сегодня заявку на открытие кредитки. Звонили,спрашивали и в итоге отклонили. Кредит брал один раз в жизни,который оплатил без задержек и проблем... Дебетовая карта этого банка уже пол года, сумма на ней такая же сколько и запрашиваемый кредит.
Через какой срок можно подать повторную заявку еще раз или уже бесполезно?

Теперь хочу открыть на родственника. Вопрос - какие подводные камни на ней? (По дебетовой помню чтобы было больше n суммы или проводить 1 операцию в месяц, отключит смс информирование.(


отклонили или дали с нулем? ноль обычно потом растет, правда у меня уже год не растет
пробовать через 3 мес


но с вашими условиями почему не хотите Альфу? там+- не хуже
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 13:07

cohan
Вообще отклонили. При чем вся эта проверка была в течении 15 минут)
Мы конечно смеялись сильно, впервые САМ запросил кредитку и меня послали. На их дебет ной карте лежат деньги. А одному знакомому, кредиты дают во всех банках и потом звонят ищут его))Наверное им такие и нужны, сшибать % потом...

Мне очень подходит % кешбека по одной из категорий в КОКО, а так она мне нафиг не нужна. Плюс покупал телефон на днях(плюнул на кредитку после отклонения), кешбек бы не помешал(все равно получил через сайт). И скоро будет 10% от Укрсиба...

Спасибо. Не слышал про Альфу,вернее весной интересовался и что-то они не "зацикавили". Не подскажите какую карту или программу Вы имеете ввиду у Альфы?
Какао
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 13:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Какао написав:Вообще отклонили. При чем вся эта проверка была в течении 15 минут)
Мы конечно смеялись сильно, впервые САМ запросил кредитку и меня послали. На их дебет ной карте лежат деньги.

Вот всё это похоже, шо вас отклонил ПЕРВИЧНЫЙ мониторинг.
Т.е. не подошла ваша анкета.
Нет стажа, маленькая з/п, не женат, до 20 лет, ошиблись в ФИО, ИНН, теряли паспорт. А мож и менагер напортачил при оформлении!
Отсутствие кредитов -- эт тоже оч. плохо, нужна КИ и хорошая КИ без просрочек. Её нужно заработать, например, взяв кучу мелких товарных кредитов (под реальные 60%..70% годовых) и все чОтко выплатив :(

Тоже советую взять таки кредитку в Альфе, там достаточно лояльно относятся к новичкам с работой.
А мож Монобанк? Все кипятком писяют от Мони :)

А чо вы не хотите сами изучить соответствующую ветку Форума? У Альфы появился ХамелЕон, карта-бимба для новичков, а вы не в курсе.

ФинансЮА - супер-ресурс для анализа продуктов банок! (р)

ПС. И чо ОфПред отдыхает то?! Теряете ж клиента :)
Востаннє редагувалось Amethyst в Вів 26 жов, 2021 13:25, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 13:24

Amethyst так и есть - не женат,малый стаж) теперь стало понятнее.
кстати да, вспомнил как люди спецом брали кредиты мелкие для истории...
все-таки подскажет кто-нибудь название карты?) я открыл сайт и там не мало карт предлагают...
Какао
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 13:26

Amethyst
спасибо! теперь увидел - "ХамелЕон", вот теперь буду изучать)
Монобанк уже давно есть, это классика)
Какао
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 13:27

  Какао написав:Amethyst так и есть - не женат,малый стаж) теперь стало понятнее.
кстати да, вспомнил как люди спецом брали кредиты мелкие для истории...
все-таки подскажет кто-нибудь название карты?) я открыл сайт и там не мало карт предлагают...

Хамелеон(Альфа), Рэд(Альфа), Монобанк, ВсеМожу(ПУМБ)
Приват не советую, ток мировозрение испортите :)
Лимит не более 10К просите, лучше даж 5 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 13:34

Amethyst ВсеМожу(ПУМБ)кстати тоже есть) дебетная. как-то она ничем не удивила, я забыл пароль в банкинге и она так лежит заблокированная уже почти год.
Приват это же классика классики! Они мне пытались испортить его уже, но я им рассказал кто они такие и что я о них думаю)
Еще раз спасибо!
Вот с лимитом беда, нужно 20к или 15к хотя бы. Вот и еще одна причина моего отклонения в Форварде.
Какао
 
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