ВСекарта...мабуть.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 жов, 2021 13:36
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Вів 26 жов, 2021 13:50
Дебетна всеКарта в ПУМБі може не все, а от кредитна, ота всеМоже, іноді навіть готівку без комісії кредитну дає, та ще й у грейсі. Нехай ще таку акцію зроблять до Чорної п'ятниці там чи до Різдва з Новим роком...
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, klug, lubopytnaya і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|