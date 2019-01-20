ВСекарта...мабуть.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 жов, 2021 13:36
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Вів 26 жов, 2021 13:50
Дебетна всеКарта в ПУМБі може не все, а от кредитна, ота всеМоже, іноді навіть готівку без комісії кредитну дає, та ще й у грейсі. Нехай ще таку акцію зроблять до Чорної п'ятниці там чи до Різдва з Новим роком...
Додано: Вів 26 жов, 2021 15:55
kreuz ще краще - на касі просто пачками перемотаними по паспорту на рік без %
Додано: Вів 26 жов, 2021 16:53
Ну если серьезно, то этот фактор рассматривается в комплексе с возрастом. Считается что если молодой и неженатый - любой момент может свалить, оставив долги. В отличие скажем от женатого плюс делательно с ребенком. В крайнем случае если есть дена ей можно парить мосК. В общем такой клиент для банка риск.
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