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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4987498849894990

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 13:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Какао написав:ВсеМожу(ПУМБ)кстати тоже есть) дебетная.

ВСекарта...мабуть.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37978
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1898 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 13:50

  Квесторе_поверніться написав:
  Какао написав:ВсеМожу(ПУМБ)кстати тоже есть) дебетная.

ВСекарта...мабуть.

Дебетна всеКарта в ПУМБі може не все, а от кредитна, ота всеМоже, іноді навіть готівку без комісії кредитну дає, та ще й у грейсі. Нехай ще таку акцію зроблять до Чорної п'ятниці там чи до Різдва з Новим роком...
kreuz
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Повідомлень: 3263
З нами з: 10.12.07
Подякував: 171 раз.
Подякували: 251 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 15:55

kreuz ще краще - на касі просто пачками перемотаними по паспорту на рік без % :)
stas_rst
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Повідомлень: 1791
З нами з: 27.02.19
Подякував: 720 раз.
Подякували: 370 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 16:32

  Amethyst написав:не женат

И чем же это минус? Как-то не ощутил особо :lol:
Vorlon
 
Повідомлень: 9818
З нами з: 14.06.13
Подякував: 468 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 16:53

  Vorlon написав:
  Amethyst написав:не женат

И чем же это минус? Как-то не ощутил особо :lol:

Ну если серьезно, то этот фактор рассматривается в комплексе с возрастом. Считается что если молодой и неженатый - любой момент может свалить, оставив долги. В отличие скажем от женатого плюс делательно с ребенком. В крайнем случае если есть дена ей можно парить мосК. В общем такой клиент для банка риск.
Flamingo
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Повідомлень: 7221
З нами з: 20.03.15
Подякував: 111 раз.
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  #<1 ... 4987498849894990
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