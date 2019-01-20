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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 жов, 2021 13:36
Какао написав:
ВсеМожу(ПУМБ)кстати тоже есть) дебетная.
ВСекарта...мабуть.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 26 жов, 2021 13:50
Квесторе_поверніться написав: Какао написав:
ВсеМожу(ПУМБ)кстати тоже есть) дебетная.
ВСекарта...мабуть.
Дебетна всеКарта в ПУМБі може не все, а от кредитна, ота всеМоже, іноді навіть готівку без комісії кредитну дає, та ще й у грейсі. Нехай ще таку акцію зроблять до Чорної п'ятниці там чи до Різдва з Новим роком...
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kreuz
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Додано: Вів 26 жов, 2021 15:55
kreuz
ще краще - на касі просто пачками перемотаними по паспорту на рік без %
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stas_rst
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Додано: Вів 26 жов, 2021 16:32
Amethyst написав:
не женат
И чем же это минус? Как-то не ощутил особо
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Vorlon
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Додано: Вів 26 жов, 2021 16:53
Vorlon написав: Amethyst написав:
не женат
И чем же это минус? Как-то не ощутил особо
Ну если серьезно, то этот фактор рассматривается в комплексе с возрастом. Считается что если молодой и неженатый - любой момент может свалить, оставив долги. В отличие скажем от женатого плюс делательно с ребенком. В крайнем случае если есть дена ей можно парить мосК. В общем такой клиент для банка риск.
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Flamingo
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Amethyst
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Додано: Вів 26 жов, 2021 18:48
Квесторе_поверніться
блин,точно уже не помню
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Какао
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Додано: Вів 26 жов, 2021 18:58
Flamingo написав:
Ну если серьезно, то этот фактор рассматривается в комплексе с возрастом. Считается что если молодой и неженатый - любой момент может свалить, оставив долги. В отличие скажем от женатого плюс делательно с ребенком. В крайнем случае если есть дена ей можно парить мосК. В общем такой клиент для банка риск.
именно. так же вроде когда Визу хочешь получить временную в США например попутешествовать, то если не женат, то типа тебе нечего терять и можешь остаться нелегалом.
кредитку не дали даже на родственника.
всего 10к запросили. привет банк САМ 20к поставил, моно тоже не мало предлагает, укрсиб сам звонит уговаривает взять кредит)
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Какао
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Додано: Вів 26 жов, 2021 19:13
Какао написав:
укрсиб сам звонит уговаривает взять кредит)
Что звонят и уговаривают совсем не означает что его выдадут в итоге.
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Aps
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Вів 26 жов, 2021 13:43
kreuz
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