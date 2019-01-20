Додано: Сер 27 жов, 2021 03:14

, чтобы долго все не цитировать, вкратце посоветую.1. Ваша главная проблема - отсутствие кредитной истории(КИ). Некоторые банки на это смотрят сквозь пальцы, например, Monobank. Поэтому советую начать с офомления кредитки Monobank, они минимум 5000 нальют. Дальше появится КИ, и все пойдет проще.Насчет молодой, у меня сыну 22-й год, у него КИ еще с "Юниора" Привата, т.е. возраст - не главная помеха, главное - правильно стартовать.2. Брать товарные кредиты для прокачки КИ - ну, такоеЗачем платить банку на ровном месте. Начинайте с кредитки Моно, дальше пойдет, как по маслу.3. Альфа, скорее всего, тоже в таких условиях на Хамелеон не нальет кредитный лимит(КЛ), так что для старта она мало подходит. Тем более, не нальет ТАС или Спортбанк. ПУМБ с большой вероятностью тоже не нальет. Начинайте с Моно, они пока еще щедрые, только просите не больше 5000. Потом прокачаете.