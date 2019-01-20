ВСекарта...мабуть.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 жов, 2021 13:36
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Вів 26 жов, 2021 13:50
Дебетна всеКарта в ПУМБі може не все, а от кредитна, ота всеМоже, іноді навіть готівку без комісії кредитну дає, та ще й у грейсі. Нехай ще таку акцію зроблять до Чорної п'ятниці там чи до Різдва з Новим роком...
Додано: Вів 26 жов, 2021 15:55
kreuz ще краще - на касі просто пачками перемотаними по паспорту на рік без %
Додано: Вів 26 жов, 2021 16:53
Ну если серьезно, то этот фактор рассматривается в комплексе с возрастом. Считается что если молодой и неженатый - любой момент может свалить, оставив долги. В отличие скажем от женатого плюс делательно с ребенком. В крайнем случае если есть дена ей можно парить мосК. В общем такой клиент для банка риск.
Додано: Вів 26 жов, 2021 17:41
Додано: Вів 26 жов, 2021 18:58
Re: Форвард Банк Forward Bank
именно. так же вроде когда Визу хочешь получить временную в США например попутешествовать, то если не женат, то типа тебе нечего терять и можешь остаться нелегалом.
кредитку не дали даже на родственника.
всего 10к запросили. привет банк САМ 20к поставил, моно тоже не мало предлагает, укрсиб сам звонит уговаривает взять кредит)
Додано: Вів 26 жов, 2021 19:13
Додано: Сер 27 жов, 2021 03:14
Какао, чтобы долго все не цитировать, вкратце посоветую.
1. Ваша главная проблема - отсутствие кредитной истории(КИ). Некоторые банки на это смотрят сквозь пальцы, например, Monobank. Поэтому советую начать с офомления кредитки Monobank, они минимум 5000 нальют. Дальше появится КИ, и все пойдет проще.
Насчет молодой, у меня сыну 22-й год, у него КИ еще с "Юниора" Привата, т.е. возраст - не главная помеха, главное - правильно стартовать.
2. Брать товарные кредиты для прокачки КИ - ну, такое Зачем платить банку на ровном месте. Начинайте с кредитки Моно, дальше пойдет, как по маслу.
3. Альфа, скорее всего, тоже в таких условиях на Хамелеон не нальет кредитный лимит(КЛ), так что для старта она мало подходит. Тем более, не нальет ТАС или Спортбанк. ПУМБ с большой вероятностью тоже не нальет. Начинайте с Моно, они пока еще щедрые, только просите не больше 5000. Потом прокачаете.
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