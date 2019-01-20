Хороший совет, вот только есть одно но...
Как говорится внимательность прежде всего. Например вот как в старом анекдоте:
Студенты первого курса мединститута на практике в морге (первый раз).
Врач стоит возле расчлененного трупа и говорит:
- Запомните, врач должен быть очень внимательным и совершенно не
брезгливым. Вот смотрите!
И засовывает палец в заднее проходное отверстие трупа, затем
вытаскивает, со смаком облизывает его и говорит:
- Ну а теперь маленькое испытание: кто повторит, тот будет врачом...
Студенты в шоке. Несколько не выдерживают и выбегают из морга. Лишь
один отличник вызвался и повторил тоже самое, но уже с другим выражением
лица. Врач:
- Да... Ну из тебя-то уж точно врач не получится... Я же говорил, что врач
должен быть внимательным: я ведь засовывал палец один, а облизывал
другой...