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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4988498949904991

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 06:51

  Искатель написав:Какао, чтобы долго все не цитировать, вкратце посоветую...

Поэтому советую начать с офомления кредитки Monobank, они минимум 5000 нальют. Дальше появится КИ, и все пойдет проще...


Хороший совет, вот только есть одно но...

  Какао написав:Монобанк уже давно есть, это классика)


Как говорится внимательность прежде всего. Например вот как в старом анекдоте:
Студенты первого курса мединститута на практике в морге (первый раз).
Врач стоит возле расчлененного трупа и говорит:
- Запомните, врач должен быть очень внимательным и совершенно не
брезгливым. Вот смотрите!
И засовывает палец в заднее проходное отверстие трупа, затем
вытаскивает, со смаком облизывает его и говорит:
- Ну а теперь маленькое испытание: кто повторит, тот будет врачом...
Студенты в шоке. Несколько не выдерживают и выбегают из морга. Лишь
один отличник вызвался и повторил тоже самое, но уже с другим выражением
лица. Врач:
- Да... Ну из тебя-то уж точно врач не получится... Я же говорил, что врач
должен быть внимательным: я ведь засовывал палец один, а облизывал
другой...;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 07:19

  Flamingo написав:
  Искатель написав:Какао, чтобы долго все не цитировать, вкратце посоветую...

Поэтому советую начать с офомления кредитки Monobank, они минимум 5000 нальют. Дальше появится КИ, и все пойдет проще...


Хороший совет, вот только есть одно но...

  Какао написав:Монобанк уже давно есть, это классика)


Как говорится внимательность прежде всего. Например вот как в старом анекдоте:

Да, обожаю этот анекдот (половина семьи - врачи).
Согласен, читал ночью, прошляпил.
Ну так, Какао нужно глянуть в УБКИ, что пишется в кредитной истории и узнать свой КР, один раз бесплатно. А если он это еще и озвучит, тогда будет понятно, куда плясать...Подумаем, что еще из "более простого" у него не оформлено.
КоКо кредитная - это уже следующий этап, для продвинутых свинорылов, как никак.
Искатель
 
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