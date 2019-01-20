Додано: Сер 27 жов, 2021 06:51

Искатель написав: Какао, чтобы долго все не цитировать, вкратце посоветую...



Поэтому советую начать с офомления кредитки Monobank, они минимум 5000 нальют. Дальше появится КИ, и все пойдет проще...

, чтобы долго все не цитировать, вкратце посоветую...Поэтому советую начать с офомления кредитки Monobank, они минимум 5000 нальют. Дальше появится КИ, и все пойдет проще...

Какао написав: Монобанк уже давно есть, это классика) Монобанк уже давно есть, это классика)

Хороший совет, вот только есть одно но...Как говорится внимательность прежде всего. Например вот как в старом анекдоте:Студенты первого курса мединститута на практике в морге (первый раз).Врач стоит возле расчлененного трупа и говорит:- Запомните, врач должен быть очень внимательным и совершенно небрезгливым. Вот смотрите!И засовывает палец в заднее проходное отверстие трупа, затемвытаскивает, со смаком облизывает его и говорит:- Ну а теперь маленькое испытание: кто повторит, тот будет врачом...Студенты в шоке. Несколько не выдерживают и выбегают из морга. Лишьодин отличник вызвался и повторил тоже самое, но уже с другим выражениемлица. Врач:- Да... Ну из тебя-то уж точно врач не получится... Я же говорил, что врачдолжен быть внимательным: я ведь засовывал палец один, а облизывалдругой...