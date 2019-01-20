Искатель написав:Какао, чтобы долго все не цитировать, вкратце посоветую...
Поэтому советую начать с офомления кредитки Monobank, они минимум 5000 нальют. Дальше появится КИ, и все пойдет проще...
Хороший совет, вот только есть одно но...
Какао написав:Монобанк уже давно есть, это классика)
Как говорится внимательность прежде всего. Например вот как в старом анекдоте: Студенты первого курса мединститута на практике в морге (первый раз). Врач стоит возле расчлененного трупа и говорит: - Запомните, врач должен быть очень внимательным и совершенно не брезгливым. Вот смотрите! И засовывает палец в заднее проходное отверстие трупа, затем вытаскивает, со смаком облизывает его и говорит: - Ну а теперь маленькое испытание: кто повторит, тот будет врачом... Студенты в шоке. Несколько не выдерживают и выбегают из морга. Лишь один отличник вызвался и повторил тоже самое, но уже с другим выражением лица. Врач: - Да... Ну из тебя-то уж точно врач не получится... Я же говорил, что врач должен быть внимательным: я ведь засовывал палец один, а облизывал другой...
Искатель написав:Какао, чтобы долго все не цитировать, вкратце посоветую...
Поэтому советую начать с офомления кредитки Monobank, они минимум 5000 нальют. Дальше появится КИ, и все пойдет проще...
Хороший совет, вот только есть одно но...
Какао написав:Монобанк уже давно есть, это классика)
Как говорится внимательность прежде всего. Например вот как в старом анекдоте:
Да, обожаю этот анекдот (половина семьи - врачи). Согласен, читал ночью, прошляпил. Ну так, Какао нужно глянуть в УБКИ, что пишется в кредитной истории и узнать свой КР, один раз бесплатно. А если он это еще и озвучит, тогда будет понятно, куда плясать...Подумаем, что еще из "более простого" у него не оформлено. КоКо кредитная - это уже следующий этап, для продвинутых свинорылов, как никак.
Искатель написав:Какао, чтобы долго все не цитировать, вкратце посоветую...
Поэтому советую начать с офомления кредитки Monobank, они минимум 5000 нальют. Дальше появится КИ, и все пойдет проще...
Хороший совет, вот только есть одно но...
Какао написав:Монобанк уже давно есть, это классика)
Как говорится внимательность прежде всего. Например вот как в старом анекдоте:
Да, обожаю этот анекдот (половина семьи - врачи). Согласен, читал ночью, прошляпил. Ну так, Какао нужно глянуть в УБКИ, что пишется в кредитной истории и узнать свой КР, один раз бесплатно. А если он это еще и озвучит, тогда будет понятно, куда плясать...Подумаем, что еще из "более простого" у него не оформлено. КоКо кредитная - это уже следующий этап, для продвинутых свинорылов, как никак.
форвард дует на воду, рискну предположить, причина там не в рейтинге но ждать тут чего-то - дело неблагодарное, проще к другим, тем более кешбеки последние месяцы тоже не оособо фонтан - та же Альфовская рассрочка многие перебивает