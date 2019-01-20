|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 жов, 2021 15:31
stas_rst написав:
з 10 ранку і досі проблема: ні з додатку, ні з вебки нереально потягнути суму в межах 15К. До того сьогодні зайшло 14 п2п і так само вийшло. Щомісяця одне й теж
Конец месяца. Лимиты мпс
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 5971
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 689 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 27 жов, 2021 15:38
Підкажіть будь ласка, чи можна відкрити пенсійну карту онлайн в додатку?
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 3229
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 619 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 жов, 2021 16:24
Rainbow написав:
Підкажіть будь ласка, чи можна відкрити пенсійну карту онлайн в додатку?
нет
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 3278
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 680 раз.
- Подякували: 330 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|99857
|12933090
|
|
|2513
|18244
|
|
|776
|595241
|
|