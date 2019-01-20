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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4990499149924993>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 15:31

  stas_rst написав:з 10 ранку і досі проблема: ні з додатку, ні з вебки нереально потягнути суму в межах 15К. До того сьогодні зайшло 14 п2п і так само вийшло. Щомісяця одне й теж :)

Конец месяца. Лимиты мпс
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 15:38

Підкажіть будь ласка, чи можна відкрити пенсійну карту онлайн в додатку?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 16:24

  Rainbow написав:Підкажіть будь ласка, чи можна відкрити пенсійну карту онлайн в додатку?

нет
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 19:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

mustbe написав:
  stas_rst написав:з 10 ранку і досі проблема: ні з додатку, ні з вебки нереально потягнути суму в межах 15К. До того сьогодні зайшло 14 п2п і так само вийшло. Щомісяця одне й теж :)

Конец месяца. Лимиты мпс
Дякую! Вроді операцій великих не було. В межах 100К перекиди.
Завтра попустить чи уже до 1-го ?
Що за ліміти МПС персональні ? Роз’ясніть , щоб не влетіти пізніше.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 01:45

  Amethyst написав:Раз в мес достаточно. Мне УБКИ сам присылает КР раз в месяц на вайбер

Подскажите, а как добиться от УБКИ вот этой отсылки КР на вайбер? Было бы очень кстати.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 04:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

Искатель, это при подключении платной подписки на год.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 06:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

Зранку тянучка форварда знову блокує суму в межах 15к.
Колеги, ліміти МПС , про які писав вище mustbe, це про що ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 07:26

  stas_rst написав:Зранку тянучка форварда знову блокує суму в межах 15к.
Колеги, ліміти МПС , про які писав вище mustbe, це про що ?

Вам на КОКО не вдається тягти чи з неї? Кредитної чи дебетної? Мастер чи Віза?

Мені вчора на кредитну Візу та з неї р2р тягти вдавалося, а от з Мастеру чомусь нічого, хоча добовий ліміт 50к мав би дозволити. Тому й справді виглядає, наче якісь ліміти Мастеру увімкнулися, бо з Візою в мене зазвичай більше рухів, та й зараз вона продовжує працювати...
kreuz
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 08:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

Віза обидві - донор (моно і пумб дебет) і отримувач (форвард - коко і пенс).
До того операції були - зарахування на коко 14 і вихід на Альфу 14. Потім СЕП на моно і багаторазова спроба потягнути назад на форвард ту ж суму. З пумби теж не тягне.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 08:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

  stas_rst написав:пумб дебет

С Мумбы тянучка денег стоит, мож там на ту комисс денег и НЕ хватает
Amethyst
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