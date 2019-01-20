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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 жов, 2021 15:31
stas_rst написав:
з 10 ранку і досі проблема: ні з додатку, ні з вебки нереально потягнути суму в межах 15К. До того сьогодні зайшло 14 п2п і так само вийшло. Щомісяця одне й теж
Конец месяца. Лимиты мпс
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mustbe
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Додано: Сер 27 жов, 2021 15:38
Підкажіть будь ласка, чи можна відкрити пенсійну карту онлайн в додатку?
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Rainbow
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Додано: Сер 27 жов, 2021 16:24
Rainbow написав:
Підкажіть будь ласка, чи можна відкрити пенсійну карту онлайн в додатку?
нет
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Ромасик
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Додано: Сер 27 жов, 2021 19:48
mustbe написав: stas_rst написав:
з 10 ранку і досі проблема: ні з додатку, ні з вебки нереально потягнути суму в межах 15К. До того сьогодні зайшло 14 п2п і так само вийшло. Щомісяця одне й теж
Конец месяца. Лимиты мпс
Дякую! Вроді операцій великих не було. В межах 100К перекиди.
Завтра попустить чи уже до 1-го ?
Що за ліміти МПС персональні ? Роз’ясніть , щоб не влетіти пізніше.
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stas_rst
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Додано: Чет 28 жов, 2021 01:45
Amethyst написав:
Раз в мес достаточно. Мне УБКИ сам присылает КР раз в месяц на вайбер
Подскажите, а как добиться от УБКИ вот этой отсылки КР на вайбер? Было бы очень кстати.
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Додано: Чет 28 жов, 2021 04:57
Искатель, это при подключении платной подписки на год.
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MASolomko
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Додано: Чет 28 жов, 2021 06:59
Зранку тянучка форварда знову блокує суму в межах 15к.
Колеги, ліміти МПС , про які писав вище mustbe, це про що ?
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stas_rst
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Додано: Чет 28 жов, 2021 07:26
stas_rst написав:
Зранку тянучка форварда знову блокує суму в межах 15к.
Колеги, ліміти МПС , про які писав вище mustbe, це про що ?
Вам на КОКО не вдається тягти чи з неї? Кредитної чи дебетної? Мастер чи Віза?
Мені вчора на кредитну Візу та з неї р2р тягти вдавалося, а от з Мастеру чомусь нічого, хоча добовий ліміт 50к мав би дозволити. Тому й справді виглядає, наче якісь ліміти Мастеру увімкнулися, бо з Візою в мене зазвичай більше рухів, та й зараз вона продовжує працювати...
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kreuz
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Додано: Чет 28 жов, 2021 08:24
Віза обидві - донор (моно і пумб дебет) і отримувач (форвард - коко і пенс).
До того операції були - зарахування на коко 14 і вихід на Альфу 14. Потім СЕП на моно і багаторазова спроба потягнути назад на форвард ту ж суму. З пумби теж не тягне.
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stas_rst
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Додано: Чет 28 жов, 2021 08:58
stas_rst написав:
пумб дебет
С Мумбы тянучка денег стоит, мож там на ту комисс денег и НЕ хватает
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Amethyst
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