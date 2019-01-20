Бл… точно. Туплю . Добре, що впритик загнав і тягнув.
Дякую за промивку мізків! Зовсім вишибло момент з голови .
Але з моно всерівно не тягне
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 жов, 2021 09:16
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Чет 28 жов, 2021 10:36
ага , вже кожну неділю дзвонять "беріть кредит готівкою , до закінчення акції 2дні")) , раніш телефонували не частіше одного разу в місяц
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