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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4990499149924993

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 09:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

Amethyst написав:
  stas_rst написав:пумб дебет

С Мумбы тянучка денег стоит, мож там на ту комисс денег и НЕ хватает
Бл… точно. Туплю . Добре, що впритик загнав і тягнув.
Дякую за промивку мізків! Зовсім вишибло момент з голови .
Але з моно всерівно не тягне :(
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 10:36

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:Барсік хвалиться здобутками за останній квартал


https://www.forward-bank.com/press-cent ... 1_edit.jpg

Кредитний портфель впав як і кошти клієнтів в банці а вони малюють ріст.
І як це назвати? :)

ага , вже кожну неділю дзвонять "беріть кредит готівкою , до закінчення акції 2дні")) , раніш телефонували не частіше одного разу в місяц
lamal
 
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