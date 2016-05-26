Бл… точно. Туплю . Добре, що впритик загнав і тягнув.
Дякую за промивку мізків! Зовсім вишибло момент з голови .
Але з моно всерівно не тягне
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Додано: Чет 28 жов, 2021 09:16
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Чет 28 жов, 2021 10:36
ага , вже кожну неділю дзвонять "беріть кредит готівкою , до закінчення акції 2дні")) , раніш телефонували не частіше одного разу в місяц
Додано: Чет 28 жов, 2021 10:56
Форвард Банк Forward Bank
Если вдруг кто ещё не знает, с 15.11 снижение % ставок по картам. На сайте официальное объявление.
По дебетным будет 12% до 15к и 8% до 300к
По депозитке точно так же, но 8% можно и более 300к, если кто рискнёт
По пенсионной 9% до 300к
Ну и в качестве компенсации кредитная ставка по практически всем кредиткам поднимается с 1.65-2.1% до 4% в месяц
Додано: Чет 28 жов, 2021 11:25
А шо робить...кредитний портфель не росте...треба стригти шо стрижеться.
Ну і на процентних витратах треба троха зекономити.
Ну і свинорилів ше ж кормлять.
Додано: Чет 28 жов, 2021 14:21
На полку кредитку....
В отделении, в моем городе, девочки прорекламировали кредит кешем под 31% годовых на 24 месяца, под названием как то КОКО Бест - по моим данным пока самая низкая ставка на кредит готивкою на рынке... Самое странное, что отделение захудалое, комнатушка маленькая, в закоулке, еще поискать надо, а клиенты есть - 10 000-20 000 грн. берут. Пообщался с одной, говорит Форвард и Идея несколько лет сидит на кредитах с готивкой. А кредитки не использует, говорит мороки много, а так кеш снял и делай что угодно и в конкретную дату плати. Может тренд кредитных карточек раворачивается?
Додано: Чет 28 жов, 2021 23:20
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Чет 28 жов, 2021 23:24
Re: Форвард Банк Forward Bank
Спасибо. Глянул. Информации ноль по мне. Ниже прикрепил ссылку со скриншотом.
В кредитный лимит по привату и моно я залезал, но всегда погашал через несколько дней или недель...Не знаю считается это взятием кредита или нет.
ЗЫ. моя логика говорит - залезть в кредитные деньги,не платить(платить мин.платеж) и платить пеню. Вы это имели ввиду?)
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