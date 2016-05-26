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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4990499149924993

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 09:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

Amethyst написав:
  stas_rst написав:пумб дебет

С Мумбы тянучка денег стоит, мож там на ту комисс денег и НЕ хватает
Бл… точно. Туплю . Добре, що впритик загнав і тягнув.
Дякую за промивку мізків! Зовсім вишибло момент з голови .
Але з моно всерівно не тягне :(
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 10:36

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:Барсік хвалиться здобутками за останній квартал


https://www.forward-bank.com/press-cent ... 1_edit.jpg

Кредитний портфель впав як і кошти клієнтів в банці а вони малюють ріст.
І як це назвати? :)

ага , вже кожну неділю дзвонять "беріть кредит готівкою , до закінчення акції 2дні")) , раніш телефонували не частіше одного разу в місяц
lamal
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 10:56

Форвард Банк Forward Bank

Если вдруг кто ещё не знает, с 15.11 снижение % ставок по картам. На сайте официальное объявление.
По дебетным будет 12% до 15к и 8% до 300к
По депозитке точно так же, но 8% можно и более 300к, если кто рискнёт :)
По пенсионной 9% до 300к

Ну и в качестве компенсации кредитная ставка по практически всем кредиткам поднимается с 1.65-2.1% до 4% в месяц
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 11:25

  alter написав:Если вдруг кто ещё не знает, с 15.11 снижение % ставок по картам. На сайте официальное объявление.
По дебетным будет 12% до 15к и 8% до 300к
По депозитке точно так же, но 8% можно и более 300к, если кто рискнёт :)
По пенсионной 9% до 300к

Ну и в качестве компенсации кредитная ставка по практически всем кредиткам поднимается с 1.65-2.1% до 4% в месяц

А шо робить...кредитний портфель не росте...треба стригти шо стрижеться.
Ну і на процентних витратах треба троха зекономити.
Ну і свинорилів ше ж кормлять. :)
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 14:21

  alter написав:Если вдруг кто ещё не знает, с 15.11 снижение % ставок по картам. На сайте официальное объявление.
По дебетным будет 12% до 15к и 8% до 300к
По депозитке точно так же, но 8% можно и более 300к, если кто рискнёт :)
По пенсионной 9% до 300к

Ну и в качестве компенсации кредитная ставка по практически всем кредиткам поднимается с 1.65-2.1% до 4% в месяц


На полку кредитку....
В отделении, в моем городе, девочки прорекламировали кредит кешем под 31% годовых на 24 месяца, под названием как то КОКО Бест - по моим данным пока самая низкая ставка на кредит готивкою на рынке... Самое странное, что отделение захудалое, комнатушка маленькая, в закоулке, еще поискать надо, а клиенты есть - 10 000-20 000 грн. берут. Пообщался с одной, говорит Форвард и Идея несколько лет сидит на кредитах с готивкой. А кредитки не использует, говорит мороки много, а так кеш снял и делай что угодно и в конкретную дату плати. Может тренд кредитных карточек раворачивается?
joik
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 23:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Aps написав:Что звонят и уговаривают совсем не означает что его выдадут в итоге.

вполне может быть.
ОПЯТЬ позвонили на след.день и начали предлагать кредит! трололо невероятное от них) сказали обратится через месяц к ним на повторную заявку.
Какао
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 23:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Искатель написав:Ну так, Какао нужно глянуть в УБКИ, что пишется в кредитной истории и узнать свой КР, один раз бесплатно. А если он это еще и озвучит, тогда будет понятно, куда плясать...Подумаем, что еще из "более простого" у него не оформлено.
КоКо кредитная - это уже следующий этап, для продвинутых свинорылов, как никак.

Спасибо. Глянул. Информации ноль по мне. Ниже прикрепил ссылку со скриншотом.
https://ibb.co/YTcRJ7b
В кредитный лимит по привату и моно я залезал, но всегда погашал через несколько дней или недель...Не знаю считается это взятием кредита или нет.

ЗЫ. моя логика говорит - залезть в кредитные деньги,не платить(платить мин.платеж) и платить пеню. Вы это имели ввиду?)
Какао
 
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  #<1 ... 4990499149924993
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