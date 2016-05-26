Если вдруг кто ещё не знает, с 15.11 снижение % ставок по картам. На сайте официальное объявление. По дебетным будет 12% до 15к и 8% до 300к По депозитке точно так же, но 8% можно и более 300к, если кто рискнёт По пенсионной 9% до 300к
Ну и в качестве компенсации кредитная ставка по практически всем кредиткам поднимается с 1.65-2.1% до 4% в месяц
alter написав:Если вдруг кто ещё не знает, с 15.11 снижение % ставок по картам. На сайте официальное объявление. По дебетным будет 12% до 15к и 8% до 300к По депозитке точно так же, но 8% можно и более 300к, если кто рискнёт По пенсионной 9% до 300к
Ну и в качестве компенсации кредитная ставка по практически всем кредиткам поднимается с 1.65-2.1% до 4% в месяц
А шо робить...кредитний портфель не росте...треба стригти шо стрижеться. Ну і на процентних витратах треба троха зекономити. Ну і свинорилів ше ж кормлять.
alter написав:Если вдруг кто ещё не знает, с 15.11 снижение % ставок по картам. На сайте официальное объявление. По дебетным будет 12% до 15к и 8% до 300к По депозитке точно так же, но 8% можно и более 300к, если кто рискнёт По пенсионной 9% до 300к
Ну и в качестве компенсации кредитная ставка по практически всем кредиткам поднимается с 1.65-2.1% до 4% в месяц
На полку кредитку.... В отделении, в моем городе, девочки прорекламировали кредит кешем под 31% годовых на 24 месяца, под названием как то КОКО Бест - по моим данным пока самая низкая ставка на кредит готивкою на рынке... Самое странное, что отделение захудалое, комнатушка маленькая, в закоулке, еще поискать надо, а клиенты есть - 10 000-20 000 грн. берут. Пообщался с одной, говорит Форвард и Идея несколько лет сидит на кредитах с готивкой. А кредитки не использует, говорит мороки много, а так кеш снял и делай что угодно и в конкретную дату плати. Может тренд кредитных карточек раворачивается?
Искатель написав:Ну так, Какао нужно глянуть в УБКИ, что пишется в кредитной истории и узнать свой КР, один раз бесплатно. А если он это еще и озвучит, тогда будет понятно, куда плясать...Подумаем, что еще из "более простого" у него не оформлено. КоКо кредитная - это уже следующий этап, для продвинутых свинорылов, как никак.
Спасибо. Глянул. Информации ноль по мне. Ниже прикрепил ссылку со скриншотом. https://ibb.co/YTcRJ7b В кредитный лимит по привату и моно я залезал, но всегда погашал через несколько дней или недель...Не знаю считается это взятием кредита или нет.
ЗЫ. моя логика говорит - залезть в кредитные деньги,не платить(платить мин.платеж) и платить пеню. Вы это имели ввиду?)
Какао написав: ЗЫ. моя логика говорит - залезть в кредитные деньги,не платить(платить мин.платеж) и платить пеню. Вы это имели ввиду?)
Ни в коем случае! Просто активное пользование кредитным лимитом (мое внимание обратили, что у Вас карта Моно с кредитным лимитом есть), аккуратное погашение до окончания срока льготного периода нарастит Ваш кредитный рейтинг. Кстати, именно кредитный рейтинг Вам стоит узнать, скачав и установив приложение УБКИ на мобильный телефон. Там это показывается бесплатно.